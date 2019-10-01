Флагман Samsung Galaxy S11 показали на рендерах

Профильное издание LetsGoDigital опубликовало качественные рендеры Samsung Galaxy S11, созданные на основе недавнего патента корейского производителя. Речь идет о смартфоне с безрамочным дисплеем (и скрытой под ним фронтальной камере) и док-станции. Последняя умеет проецировать прямо в воздух различную информацию – то есть, 2D-фото переводится в трёхмерное стереоскопическое изображение. Помимо смартфона такую особенность могут получить и другие устройства Samsung. Официальный анонс флагманских смартфонов Samsung Galaxy S11 должен состояться в начале 2020 года.