Флагман Samsung Galaxy S9

Компания Samsung, выпустит смартфон в этом году в первой половине, получил защиту от пыли и влаги. Устройство оборудовано 12-мегапиксельной основной камерой Dual Pixel и системой оптической стабилизации изображения. Для поклонников селфи предусмотрена фронтальная камера с матрицей на 8 Мп.Судя по снимку, аппарат будет оснащен дисплеем Super AMOLED с 5,6-дюймовой диагональю формата Quad HD+ (2960 × 1440 точек). Тип процессора не указывается, зато известно, что объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а вместимость флеш-модуля составляет 64 ГБ.Стоимость такого смартфона составит примерно 250$.