Флагман Samsung на Snapdragon 8 Gen 2 засветился в бенчмарке

Буквально сегодня официально представили процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm, и сразу несколько производителей объявили о своём желании в ближайшем будущем выпустить свои флагманы на производительном чипе. При этом компания Samsung, которая объективно сейчас лидирует на рынке Android-смартфонов, никаких официальных заявлений не делала, но в сети уже появились тесты смартфона Galaxy S23, который работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. И оказалось, что он действительно довольно производительный — среди Android-платформ конкуренции как таковой нет, но есть конкуренция со стороны Apple и её процессором серии А. Например, Snapdragon 8 Gen 2 на смартфоне Samsung оказался мощнее A15 Bionic, то есть процессора прошлого года.

Это достаточно внушительная производительность, так как на самом деле у Apple крайне мощные чипы, которые могут состязаться в производительности даже с консолями топового уровня. И если Snapdragon 8 Gen 2 в составе нового смартфона Galaxy S23 демонстрирует такую производительность, то пользователи точно получат производительный гаджет не только для игр, но и в целом для любых задач. Другое дело, что новый чип компании Apple под названием А16 Bionic оказался мощнее флагмана, который представили сегодня. И это крайне грустно, ведь Snapdragon 8 Gen 2 только анонсировали, а он уже показывает результаты хуже, чем у прямого конкурента на другой платформе. Впрочем, это только тесты в синтетике — что будет на деле узнаем уже скоро.