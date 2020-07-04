Флагман Sharp Aquos R5G появился в международной продаже

Компания Sharp дала старт международным продажам флагманского смартфона Aquos R5G, который был представлен в Японии еще в феврале этого года. Аппарат доступен в черной и белой расцветках по цене в 1187 долларов.

Новинка оснащается 6,5-дюймовым Pro IGZO-дисплеем с разрешением 3168:1440 пикселей (формат Quad HD+), поддержкой HDR, максимальной яркостью 1000 кд/м2, восьмиядерным процессором Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом 5G, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями на 12,2 Мп, 48 Мп, 12,2 Мп и времяпролетной камерой ToF, фронтальной камерой разрешением 16,4 Мп, аккумулятором ёмкостью 3730 мАч, защитой от воды и пыли, а также предустановленной ОС Android 10.