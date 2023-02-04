Флагман Sony Xperia 1 V показали на фото

В сети появилась первая фотография флагманского смартфона Sony Xperia 1 V, официальный релиз которого ожидается в конце февраля на выставке MWC 2023. Судя по снимку, дизайн задней панели не претерпит больших изменений по сравнению с предыдущим поколением. Отметим наличие перископного модуля и наличие вспышки в блоке основной камеры.

Напомним, что представленный почти год назад Sony Xperia 1 IV характеризуется тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптический зум от 85 мм до 125 мм),12 Мп (главный модуль с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик), двухступенчатой кнопкой спуска, записью видео в 4K со 120 к/с, 12-Мп селфи-камерой, 6,5-дюймовым 4K AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, 3,5-мм разъемом для наушников, улучшенными стереодинамиками, поддержкой Bluetooth LE Audio и LDAC, защитным стеклом Gorilla Glass Victus и защитой согласно степени IP68.