Флагман Sony Xperia 1 VI показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовали качественные изображения флагманского смартфона Sony Xperia 1 VI, релиз которого ожидается в ближайшее время. По данным источника, грядущая новинка получит менее вытянутый по сравнению с предыдущими поколениями экран – 19,5:9 против 21:9. Размеры корпуса составят 161,9:74,5:8,4 мм.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик оптического формата 1/1.4" с пикселями размером 1.12 мкм, 24-мм оптикой с диафрагмой f/1.4, двойной автофокусировкой PD AF и оптической стабилизацией), 48 Мп (сверхширик с автофокусом на сенсоре 1/2.7) и 48 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом).