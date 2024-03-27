Флагман Sony Xperia 1 VI получит новый корпус

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Sony Xperia 1 VI, официальная презентация которого ожидается во втором квартале этого года. Устройству приписывают наличие экрана с разрешением 2K и соотношением сторон 19,5:9. Таким образом, японский производитель не только откажется от избыточного разрешения 4K, но, что гораздо важнее, от соотношения сторон 21:9, которым выделялись флагманы от Sony. Аппарат получит корпус с габаритами 162:74,4:8,45 мм и дисплей с размерами 149,6:69,4 мм. Сравните это с 165:71:8,3 мм у предыдущего поколения. То есть, Xperia 1 VI окажется короче, шире и толще. Аудиогнездо на 3,5 мм останется на месте, что не может не радовать.

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