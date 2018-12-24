Флагман Sony Xperia XZ4 Compact получит устаревший дизайн. Фото

2018-12-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia XZ4 Compact; [21]
Сетевые источники опубликовали рендеры смартфона Sony Xperia XZ4 Compact, который еще не был представлен официально. Судя по изображениям, нас ждет классический дизайн пятилетней давности с огромными рамками и без всяких вырезов. Надо заметить, что новые рендеры полностью подтверждают предыдущую утечку. Отметим сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB-C и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфону прочат пятидюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, который даже с учетом огромных рамок сделает его одним из самых компактных флагманов на рынке.


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