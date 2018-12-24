Флагман Sony Xperia XZ4 Compact получит устаревший дизайн. Фото

Сетевые источники опубликовали рендеры смартфона Sony Xperia XZ4 Compact, который еще не был представлен официально. Судя по изображениям, нас ждет классический дизайн пятилетней давности с огромными рамками и без всяких вырезов. Надо заметить, что новые рендеры полностью подтверждают предыдущую утечку. Отметим сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB-C и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфону прочат пятидюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, который даже с учетом огромных рамок сделает его одним из самых компактных флагманов на рынке.