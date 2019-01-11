Флагман Sony Xperia XZ4 показали на качественном рендере

Как известно, главной особенностью флагманского смартфона Sony Xperia XZ4 станет сверхширокоформатный дисплей с соотношением сторон 21:9. Взглянуть на будущую новинку можно на новом рендере, который запечатлел устройство в серебристой расцветке. Отметим минимальные рамки снизу и по бокам, а также двойную тыльную камеру, хотя на предыдущих утечках она была тройной. Напомним, что флагману прочат топовый чипсет Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 64-256 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор на 3900 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Официальный анонс смартфона ожидается в феврале этого года.