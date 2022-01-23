Флагман Vivo Nex 5 засветился на фото

Сетевые источники поделились первой фотографией смартфона Vivo Nex 5, который, как предполагается, будет конкурировать с такими флагманами, как Xiaomi 12 Ultra и Samsung Galaxy S22 Ultra. Если снимок достоверен, нас ждет тройная тыльная камера с крупным главным датчиком изображения и оптикой от немецкой компании Zeiss. Второй модуль получит сверхширокоугольный объектив, а третий модуль сможет похвастаться 5-кратным оптическим зумом.

Смартфону также прочат 7-дюймовый OLED-дисплей, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 8 Gen 1, поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и батарею большой ёмкости. Официальный релиз устройства ожидается уже в следующем месяце.