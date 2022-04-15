Флагман Vivo X Note появился в продаже

Компания Vivo дала старт продажам флагманского смартфона Vivo X Note, который был представлен несколько дней назад. Новинка доступна для покупки в Китае за 940 долларов в версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 1020 долларов за 12/256 ГБ и 1100 долларов за 12/512 ГБ памяти.

Напомним, что аппарат характеризуется 7-дюймовым экраном AMOLED Samsung E5 с соотношением сторон 21:10, разрешением 3080:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, основной камерой с главным 50-Мп модулем на основе 1/1,31-дюймового датчика Samsung GN1 и оптической стабилизации, 48-Мп сверхшириком, 12-Мп портретным и 8-Мп перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом и OIS, фронтальной камерой на 16 Мп, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, защитой от воды и пыли (IP68), отдельной клавишей отключения звука, толщиной 8,37 мм, массой 221 г и предустановленной ОС Android 12 с надстройкой OriginOS Ocean.