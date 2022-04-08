Флагман Vivo X Note показали на фото

Компания Vivo не стала дожидаться официального релиза (уже 11 апреля), раскрыв дизайн флагманского смартфона Vivo X Note. Отметим огромный блок основной камеры с логотипом Zeiss и кожаную заднюю панель. По предварительным данным, аппарат получит 7-дюймовый OLED-дисплей Samsung E5 с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung GN1), 48 Мп (сверхширик с датчиком Sony IMX598), 12 Мп (портретник на Sony IMX663) и 8 Мп (телевик на OmniVision OV08A10 с 5-кратным оптическим зумом), селфи-камеру на 32 Мп, платформу Snapdragon 8 Gen 1, батарею ёмкостью 5000 мАч, 80-Вт быструю зарядку и предустановленную ОС Android 12. Ориентировочная цена вариант на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти составляет внушительные 1400 долларов.