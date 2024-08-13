Флагман Vivo X100 Pro оценили в 130 тысяч рублей

Отечественный ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» выпустил в российскую продажу флагманские камерофоны Vivo X100 и X100 Pro, которые были представлены еще полгода назад. Смартфоны оценены в 110 и 130 тысяч рублей соответственно. Пользователи могут выбирать из темно-серой и голубой расцветок.

Напомним, что старшая модель оснащается 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, 4-нанометровой флагманской платформой MediaTek Dimensity 9300, ОЗУ стандарта LPDDR5T, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (1-дюймовый сенсор IMX989 VCS Bionic), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 4-кратным оптическим зуммо), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, поддержкой Wi-Fi 7 и защитой от воды и пыли согласно степени IP68.