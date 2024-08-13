Флагман Vivo X100 Pro оценили в 130 тысяч рублей

Отечественный ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» выпустил в российскую продажу флагманские камерофоны Vivo X100 и X100 Pro, которые были представлены еще полгода назад. Смартфоны оценены в 110 и 130 тысяч рублей соответственно. Пользователи могут выбирать из темно-серой и голубой расцветок.

Напомним, что старшая модель оснащается 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, 4-нанометровой флагманской платформой MediaTek Dimensity 9300, ОЗУ стандарта LPDDR5T, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (1-дюймовый сенсор IMX989 VCS Bionic), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 4-кратным оптическим зуммо), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, поддержкой Wi-Fi 7 и защитой от воды и пыли согласно степени IP68.
Huawei обошла Apple по продажам смартфонов во время крупной …
Судя по информации западных изданий, компания Apple продолжает активно терять потенциальных покупателей в…
Vivo X100 Ultra принес производителю 500 млн юаней…
Компания Vivo отчиталась об успехах флагманского камерофона X100 Ultra, который вчера появился в китайско…
Oppo Reno12 Pro прошёл полную сертификацию перед продажей…
Совсем недавно, в начале этого месяца, компания Oppo анонсировала скорый релиз смартфона нового поколения…
Vivo представила Y200 GT и ещё две модели…
Некоторое время назад компания Vivo официально представила сразу три смартфона серии Y200 — базовую модел…
Oppo готовит к релизу новый смартфон F27 Pro+…
Сегодня появилась официальная информация о том, что компания Oppo собирается официально представить смарт…
Смартфон realme C65 5G вышел в новой расцветке…
Компания Realme выпустила на индийский рынок новую версию смартфона realme C65 5G, которая выполнена в кр…
Представлен смартфон POCO F6 Deadpool Limited Edition…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов специальной версией модели POCO F6, которая получила наз…
Samsung Galaxy S24 FE получит крупный экран …
Профильное издание Android Headlines поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S24 FE, который …
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor