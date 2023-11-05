Флагман Vivo X100 полностью рассекречен

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробные параметры флагманского смартфона Vivo X100, официальный релиз которого запланирован на 13 ноября. Итак, устройству приписывают наличие топовой платформы MediaTek Dimensity 9300, которая уже поставила рекорд производительности в бенчмарке AnTuTu, фирменным 6-нм процессором Vivo V3 для большей плавности изображения, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5T, изогнутого дисплея BOE 8T с разрешением 1,5К и оптическим сканером отпечатков пальцев, аккумулятора ёмкостью 5100 мАч, поддержки 120-Вт проводной зарядки, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также тройной тыльной камеры Zeiss с главным модулем на базе сенсора Sony IMX920, сверхширокоугольным модулем на Samsung JN1 и модулем с 3-кратным оптическим зумом на базе датчика OmniVision OV64B. Предполагается, что Vivo X100 будет конкурировать с уже ставшим хитом продаж Xiaomi 14.