Флагман Vivo X200 Pro mini получил небольшой экран

Компания Vivo пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью X200 Pro mini, которая получила 6,31-дюймовый экран 8T LTPO AMOLED с разрешением 2640:61216 точек (1,5K), частотой обновления до 120 Гц, яркостью до 4500 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц. Новинку также оснастили флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9400, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, основной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-818 оптического формата 1/1.28 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой разрешением 32 Мп, АКБ на 5700 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 30 Вт соответственно, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой OriginOS 5 и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69/IP68. Смартфон появится в продаже в Китае 25 октября по цене в 665, 750 и 820 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

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