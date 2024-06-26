Флагман Vivo X200 получит компактный экран

Вездесущий инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о флагманском смартфоне Vivo X200, который еще не был представлен официально. Утверждается, что новинку оснастят 6,4-6,5-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1.5K и узкими рамками, а также переработанным блоком основной камеры в виде шайбы. Перископный модуль с 3-кратным оптическим увеличением перекочует из Vivo X100. Также сообщается, что ультразвуковой сканер отпечатка пальцев получит только старшая модель Vivo X200 Pro. В качестве аппаратной основы будет использоваться топовая однокристальная система MediaTek Dimensity 9400, релиз которой ожидается позднее в этом году.