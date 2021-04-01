Флагман Vivo X60 Pro скоро выйдет в России

Компания Vivo раскрыла дату российской презентации флагманского смартфона Vivo X60 Pro – дебют состоится 12 апреля. Судя по всему, цена новинки будет объявлена в тот же день. Также было объявлено, что Vivo X60 Pro станет официальным смартфоном грядущего Чемпионата Европы по футболу.

Напомним, что Vivo X60 Pro оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 870, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, поддержкой HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX598 и оптическая стабилизация), 13-Мп сверхширокоугольным модулем и 13-Мп дополнительным модулем, аккумулятором на 4200 мАч, быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и предустановленной OriginOS 1.0 на базе Android 11.
Комментарии и отзывы Vivo X60 Pro
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