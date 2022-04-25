Флагман Vivo X80 Pro представлен официально

Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Vivo X80 Pro, которая выйдет в двух версиях: на процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или MediaTek Dimensity 9000. Вариант с Snapdragon 8 Gen 1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти оценен в Китае в 840 долларов, с Snapdragon 8 Gen 1, 12/256 ГБ – 915 долларов, Snapdragon 8 Gen 1, 12/512 ГБ – 1020 долларов. Версия с Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 915 долларов, а с Dimensity 9000 и 12/512 ГБ памяти в 1020 долларов. Старт продаж варианта на Snapdragon 8 Gen 1 намечен на 29 апреля, а с Dimensity 9000 – 5 мая.

Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым AMOLED-экраном Samsung E5 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тыльной камерой с оптикой от Zeiss и модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 48 Мп (сверхширик), 12 Мп (портретный модуль) и 8 Мп (перископная камера с оптической стабилизацией и 5-кратным оптическим зумом), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей на 4700 мАч, поддержкой 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядками, отдельным чипом Vivo V1+, стереодинамиками, интерфейсом USB 3.1, защитой от воды и пыли (степень IP68) и предустановленной ОС Android 12 с надстройкой OriginOS Ocean.