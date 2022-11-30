Флагман Vivo X90 Pro+ перепродают на eBay за $2750

Сетевые источники сообщают, что на eBay уже продается топовый камерофон Vivo X90 Pro+, который недавно вышел в Китае. Вот только если его рекомендованная цена в Поднебесной составляет 980 долларов за версию с 12 ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, то продавец на eBay просит за нее 2750 долларов!

Напомним, что новинка может похвастаться квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 и оптика Zeiss T*), 64 Мп (перископный), 48 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный модуль), 6,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ (Samsung E6), кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц), фронтальной камерой на 32 Мп, флеш-памятью UFS 4.0, ОЗУ LPDDR5X, защитой от влаги согласно степени IP68, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и ультразвуковым дактилоскопом.
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