Флагман Xiaomi 12 Pro уже подешевел в Китае

Представленный меньше двух месяцев назад флагманский смартфон Xiaomi 12 Pro внезапно подешевел в Китае. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти теперь стоит 740 долларов в официальном интернет-магазине Xiaomi. Скидка составила смешные 5 долларов, однако здесь важен сам факт данного события.

Напомним, что смартфон оснащается 6,73-дюймовым экраном Samsung AMOLED поколения E5, выполненным по технологии LTPO 2.0, с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2900 мм2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный объектив), батареей на 4600 мАч, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision.
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