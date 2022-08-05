Флагман Xiaomi 13 получит память UFS 4.0

Известный искатель утечек Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 13, официальный релиз которого ожидается уже в ноябре этого года. Одной из главных особенностей грядущей новинки станет новый ультразвуковой дактилоскопический датчик, которые не только быстрее и точнее предыдущих, но и лучше работает с мокрыми пальцами.

Смартфону также прочат 4-нм восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и флеш-память UFS 4.0. Также в линейку войдет старшая модель Xiaomi 13 Pro, которая может получить вариант из керамики и многомодульную камеру, созданную в сотрудничестве с компанией Leica.