Флагман Xiaomi 13 получит память UFS 4.0

Известный искатель утечек Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 13, официальный релиз которого ожидается уже в ноябре этого года. Одной из главных особенностей грядущей новинки станет новый ультразвуковой дактилоскопический датчик, которые не только быстрее и точнее предыдущих, но и лучше работает с мокрыми пальцами.

Смартфону также прочат 4-нм восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и флеш-память UFS 4.0. Также в линейку войдет старшая модель Xiaomi 13 Pro, которая может получить вариант из керамики и многомодульную камеру, созданную в сотрудничестве с компанией Leica.
Xiaomi 12S Pro с процессором Dimensity 9000 SoC находится в …
Недавно стало известно, что Xiaomi выпустит свой новый флагманский телефон Xiaomi 12S Pro с процессором S…
Глобальный запуск Black Shark 5, 5 Pro назначен на 8 июня…
Компания Xiaomi недавно представила серию Black Shark 5. На сегодняшний момент эти смартфоны доступны тол…
Redmi K50 получил версию на 12/256 ГБ памяти …
Компания Xiaomi представила две новые версии популярного смартфона Redmi K50. Первая получила 12 ГБ опера…
Android 12 выпущен для смартфонов realme 8 Pro, 7 Pro и real…
Компания realme официально выпустила стабильное обновление ОС Realme UI 3.0 на базе Android 12 для смартф…
OnePlus Nord 2T представлен официально…
Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Nord 2T, которая, среди прочего, получила преду…
Смартфон Moto G32 оценен от 210 евро…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G32, которая оценена от 210 евро. Новинку…
Бренд NZone анонсировал в Китае смартфон S7 Pro за 250 долла…
Оператор China Mobile под брендом NZone готовит к выпуску новую модель, которая получит тройную основную …
Google Pixel 6a может иметь более слабые характеристики, чем…
Ожидается, что Google выпустит на рынок свой бюджетный смартфон серии Pixel следующего поколения. Наряду …
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor