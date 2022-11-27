Флагман Xiaomi 13 представят через несколько дней

Блогер Сахил Карул сообщил о том, что официальная презентация флагманских смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro состоится в Китае уже 1 декабря. Также он опубликовал пару рендеров грядущей новинки. Отметим плоский экран и плоские боковые грани у базовой модели. Устройству также приписывают наличие топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,2-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2K и кадровой частотой 120 Гц, основной камеры c 50-Мп главным модулем (датчик Sony IMX8) и поддержки 120-Вт проводной зарядки. Смартфон уже протестировали в бенчмарке Geekbench, где он набрал 1497 очков в одноядерном испытании и 5089 баллов в многоядерном.