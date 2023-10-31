Флагман Xiaomi 14 перегревается?

Пользователи, успевшие протестировать флагманский смартфон Xiaomi 14 в магазинах, сообщают о серьезном нагреве устройства. Впрочем, переживать не стоит. По словам Лу Вейбинга, президента Xiaomi, в магазинах представлены демонстрационные прототипы, которые работают практически без перерыва. Китайские источники подтверждают – у стендов с Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro почти всегда наблюдается очередь.

Напомним, что оцененный от 545 долларов Xiaomi 14 оснащается 6,36-дюймовым дисплеем OLED C8 с разрешением 2670:1200 точек, динамически изменяемой частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
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