Флагман Xiaomi 14 засветился в сети

В базе данных GSM появились смартфоны с модельными номерами 23127PN0CC и 23127PN0CG, а также 23116PN5BC и 23116PN5BG. По данным сетевых источников, речь идет о флагманских моделях Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. О смартфонах известно, что они будут основаны на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, официальный релиз которой запланирован на 24 октября. Также сейчас тестируется прошивка MIUI 14 на основе операционной системы Android 13, в которой были замечены упоминания Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Ранее сообщалось, что смартфоны оснастят селфи-камерой с возможностью записывать видео в разрешении 4K.