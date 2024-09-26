Флагман Xiaomi 14T Pro оценен в 800 евро

Компания Xiaomi объявила цену на представленный сегодня смартфон Xiaomi 14T Pro, который был представлен сегодня днем. Аппарат оценен на международном рынке в 800, 900 и 1000 евро за варианты с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, яркостью до 4000 нит, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, поддержкой Dolby Vision и защитным стеклом Shield Glass, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony Light Fusion 900 оптического формата 1/1,31-дюйма, объектив Leica VARIO-SUMMILUX и оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2,6-кратный оптический зум), топовой платформой MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,4 ГГц, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 50 Вт соответственно, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, ОС Android 14 с фирменной прошивкой Xiaomi Hyper OS «из коробки», подэкранным сканером отпечатков пальцев, инфракрасным портом, двумя динамиками с Dolby Atmos, модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также модулем NFC.
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