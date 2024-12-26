Флагман Xiaomi 16 показали на первых рендерах

В сети появились первые качественные изображения флагманского смартфона Xiaomi 16, который придет на смену выпущенному всего пару месяцев назад Xiaomi 15. По словам автора, это рендеры на основе слухов о новом дизайне грядущего iPhone 17 Pro и предположении, что Xiaomi захочет скопировать его внешний облик. Отметим цельнометаллический корпус, плоские боковые громки и вырез под стеклянную панель для беспроводной зарядки.

Напомним, что оцененный от 630 долларов Xiaomi 15 получил 6,36-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением, 1,5K, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и рамками толщиной 1,38 мм, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, АКБ ёмкостью 5400 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройную основную камеру, настроенную компанией Leica, с модулями разрешением 50 Мп (Light Hunter 900), 50 Мп (сверхширик на JN1) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 32 Мп, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, а также защиту от воды и пыли (IP68).