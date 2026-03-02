Складной смартфон Motorola Razr Fold оценили в 2000 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Razr Fold, которая основана на субфлагманском 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Новинку также оснастили внешним 6,6-дюймовым экраном, 8,1-дюймовым внутренним LTPO-дисплеем с разрешением 2K, корпусом толщиной 4,6 мм в разложенном состоянии и 9,9 мм в сложенном, конструкцией с стальным шарниром и титановой внутренней пластиной для распределения нагрузки на панель, защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 3, до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ флеш-памяти, жидкостной системой охлаждения, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 828), 50 Мп (перископ на Sony LYTIA 600 с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), внутренней фронтальной камерой разрешением 32 Мп и внешней на 20 Мп, поддержкой фирменного стилуса pen ultra, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Sound by Bose. Цена смартфона составляет 2000 евро.