Складной смартфон Motorola Razr Fold оценили в 2000 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Razr Fold, которая основана на субфлагманском 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Новинку также оснастили внешним 6,6-дюймовым экраном, 8,1-дюймовым внутренним LTPO-дисплеем с разрешением 2K, корпусом толщиной 4,6 мм в разложенном состоянии и 9,9 мм в сложенном, конструкцией с стальным шарниром и титановой внутренней пластиной для распределения нагрузки на панель, защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 3, до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ флеш-памяти, жидкостной системой охлаждения, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 828), 50 Мп (перископ на Sony LYTIA 600 с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), внутренней фронтальной камерой разрешением 32 Мп и внешней на 20 Мп, поддержкой фирменного стилуса pen ultra, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Sound by Bose. Цена смартфона составляет 2000 евро.

ASUS отменила смартфон ROG Phone 10 …
Недавно компания ASUS объявила, что больше не будет выпускать смартфоны. Теперь стало известно, что не ув…
Red Magic 11 Air показали на рендерах …
Бренд Red Magic опубликовал качественные изображения смартфона Red Magic 11 Air, который будет представле…
Официально: смартфон Vivo V70 готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что в ближайшее время будут представлены смартфоны V70 и V70 Elite. Точную дату п…
Лучшие магазины электроники в Москве…
Выбор места для покупки электроники в столице огромен: от федеральных гигантов до уютных локальных маг…
Vivo S50 Pro Mini получит ОЗУ LPDDR5X Ultra …
Компания Vivo раскрыла новую порцию подробностей о смартфоне S50 Pro Mini, который будет представлен уже …
Xiaomi 17 Ultra представят 26 декабря…
Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra выйдет заметн…
OnePlus 15R получит новую кнопку Plus Key…
Профильное издание Gizmochina опубликовало подробности о смартфоне OnePlus 15R, который будет представлен…
Смартфон TECNO Pova Curve 2 5G показали на рендере…
Профильное издание XpertPick опубликовало изображение и подробности о смартфоне TECNO POVA Curve 2 5G, ре…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor