Флагман Xiaomi 18 получит экран RGB OLED

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл первые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 18, выход которого ожидается в конце этого года. Утверждается, что сейчас китайский производитель тестирует новый дисплей RGB OLED от TCL CSOT. Это 6,3-дюймовый экран с разрешением 1.5K и плотностью пикселей, сравнимой с 2K-панелями, благодаря отсутствию рыхлости технологии PenTile.

Напомним, что пока предыдущее поколение в лице Xiaomi 17 еще даже не появилось в глобальной продаже. Недавно стало известно, что Xiaomi 17 5G выйдет на международный рынок в конфигурациях на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, а покупатели топовой модели Xiaomi 17 Ultra смогут выбирать из версий с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти.