Вышел бенчмарк Geekbench 7

Компания Primate Labs сегодня официально представила новую версию своего кроссплатформенного бенчмарка Geekbench 7 — обновление получило переработанные тесты производительности процессора и графической подсистемы, а также новые сценарии, лучше отражающие повседневное использование устройств. Например, в процессорных тестах Geekbench 7 появились новые нагрузки, связанные с кодированием, декодированием и обработкой аудио и видео. Они имитируют распространённые задачи вроде видеозвонков, демонстрации экрана и просмотра мультимедийного контента.

Для оценки игровой производительности добавлен новый тест Game Physics, основанный на физическом движке Jolt Physics. Сценарий Photo Editor теперь включает более широкий набор операций редактирования фотографий, а Photo Library получил поддержку импорта и обработки изображений в форматах JPEG XL и DNG. Geekbench 7 также изменил подход к многоядерному тестированию. Теперь многопоточные испытания запускаются только в тех задачах, которые действительно используют несколько ядер. По словам Primate Labs, это позволит избежать искусственно завышенных результатов. В связи с этим тест HTML5 больше не входит в набор многоядерных испытаний. А графические тесты Geekbench 7 теперь ориентированы не на рендеринг трёхмерной графики, а на задачи создания контента и машинного обучения. Среди примеров — обработка фильтров для лица в социальных сетях, масштабирование изображений с помощью машинного обучения и так далее.