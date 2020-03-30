Флагман Xiaomi Mi 10 Lite получил поддержку 5G и квадро-камеру

Китайская компания Xiaomi провела онлайн-презентацию, где представила смартфон Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой сети пятого поколения 5G.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G получил 6.57 дюймовый AMOLED TrueColor дисплей с разрешением экрана FullHD+.

На дисплее также разместили каплевидный вырез для 16 мегапиксельной камеры и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Основная камера получила четыре модуля в прямоугольном блоке с главным 48-мегапиксельным датчиком.

За производительность смартфона будет отвечать игровой процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом х52. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Смартфон Xiaomi Mi 10 Lite 5G также получил NFC модуль для бесконтактных платежей.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G выйдет в трех расцветках корпуса: белой, серой и зеленой. Сколько будет стоит новинка пока что неизвестно.