Флагман Xiaomi Mi 10 Ultra готовится к выходу

Руководитель Xiaomi Лей Цзюнь объявил о том, что новым флагманским смартфоном его компании станет модель Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition. В международной продаже аппарат выйдет под названием Xiaomi Mi 10 Ultra. Ранее авторитетный инсайдер Ice Universe заявил, что этот смартфон шокирует весь мир.

Устройству прочат гиперболический AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1, продвинутую камеру с перископным модулем, быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 55 Вт.