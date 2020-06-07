Флагман Xiaomi Mi 10 не приносит прибыли производителю

Недавно в России стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 по рекордной для этого производителя цене в 69 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Высокая цена удивила и многих зарубежных пользователей. Однако повышение цены не приносит Xiaomi прибыли. Об этом прямо заявил директор по новым продуктам Xiaomi Ван Тен Томас.

Напомним, что смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.
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