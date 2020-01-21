Флагман Xiaomi Mi 10 показали на качественном рендере

Недавно в сети появился постер, на котором, как утверждалось, был изображен флагманский смартфон Xiaomi Mi 10. Позже оказалось, что изображение является фейком, а сегодня был опубликован новый постер ожидаемой новинки, но уже с «правильным» дизайном.

Согласно последним данным, Xiaomi Mi 10 получит быструю зарядку мощностью 48 Вт, в то время как старшая модель Xiaomi Mi 10 Pro сможет похвастаться поддержкой зарядки на 65 Вт. При этом младшую модель оснастят аккумулятором на 4800 мАч, а старшую – на 4500 мАч. Оба смартфона также получат топовый чипсет Snapdragon 865 и квадрокамеру с главным датчиком разрешением 108 Мп. Презентация Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro должна пройти 10 февраля.