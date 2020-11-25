Флагман Xiaomi Mi 11 Pro показали на первом фото

Профильный ресурс Slashleaks поделился первой фотографией флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, выход которого ожидается в начале следующего года. Отметим загнутый на боковые кромки дисплея и врезанную в левый верхний угол дисплея фронтальную камеру.

Ранее в сети появилась информация о том, что смартфон получит дисплей с разрешением QHD+ (3200:1440 пикселей), кадровой частотой 120 Гц, поддержкой функции MEMC, преобразовании SDR в HDR и умным масштабированием при помощи ИИ, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 875 и проводную быструю зарядку мощностью 100 или даже 120 Вт.