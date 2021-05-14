Флагман Xiaomi Mi 11 оценен в 86 тысяч рублей

Компания Xiaomi представила на российском рынке флагманский смартфон Mi 11, который уже доступен для предзаказа по цене в 86 тысяч рублей за вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Подарком за предварительный заказ станет беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner G10, который оценен в 22 тысячи рублей. Старт розничных продаж намечен на 21 мая.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 может похвастаться топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 и флэш-памятью UFS 3.1, поддержкой проводной зарядки на 55 Вт и беспроводной на 50 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, а также стереодинамиками Harman/Kardon.