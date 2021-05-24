Флагман Xiaomi Mi 11 подешевел до 590 долларов

Компания Xiaomi в преддверии популярной распродажи 618 снизила цену на базовую версию флагманского смартфона Mi 11. Если изначально вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоил 620 долларов, то теперь на XIaomi Mall его можно приобрести за 590 долларов. Кстати, недавно смартфон вышел в России по цене в 86 тысяч рублей.

Новинка характеризуется топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 и флэш-памятью UFS 3.1, поддержкой проводной зарядки на 55 Вт и беспроводной на 50 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, а также стереодинамиками Harman/Kardon.