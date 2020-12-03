Флагман Xiaomi Mi 11 показали на первом фото

Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями, на которых, как утверждается, изображен флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Отметим квадратный дизайн блока основной камеры, в котором выделяется два основных модуля. Что до старшей модели Xiaomi Mi 11 Pro, то она получит горизонтально ориентированную камеру.

Смартфону также прочат дисплей с разрешением QHD+ (3200:1440 пикселей), кадровой частотой 120 Гц, поддержкой функции MEMC, преобразовании SDR в HDR и умным масштабированием при помощи ИИ, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 875 и проводную быструю зарядку мощностью 100 или даже 120 Вт.