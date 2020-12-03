Флагман Xiaomi Mi 11 показали на первом фото

Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями, на которых, как утверждается, изображен флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Отметим квадратный дизайн блока основной камеры, в котором выделяется два основных модуля. Что до старшей модели Xiaomi Mi 11 Pro, то она получит горизонтально ориентированную камеру.

Смартфону также прочат дисплей с разрешением QHD+ (3200:1440 пикселей), кадровой частотой 120 Гц, поддержкой функции MEMC, преобразовании SDR в HDR и умным масштабированием при помощи ИИ, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 875 и проводную быструю зарядку мощностью 100 или даже 120 Вт.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
Обзоры:
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Новости:
Redmi Note 9 4G получит быструю зарядку на 22,5 Вт

Как известно, смартфоны линейки Redmi Note 9 еще не вышли в Китае, в то время как в остальном мире они по...
Redmi Note 9 Pro 5G испытали на прочность. Видео

Компания Xiaomi опубликовала видео, которое призвано убедить пользователей в прочности новенького сма...
Lenovo официально представила смартфон K12 Note с батареей емкостью 5000 мАч

Компания Lenovo неожиданно для всех, официально представила смартфон K12 Note. ...
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлажденияОбзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлаждения
Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGBОбзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB
Лучшие моющие пылесосы для дома. Thomas Aqua Pet & FamilyЛучшие моющие пылесосы для дома. Thomas Aqua Pet & Family
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 SuperОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Сколько бы в вашей коллекции не было игр, а все равно всегда хочется чего-то нового. В этот раз мы состав...
ASUS представили игровой монитор VZ249HE...
ASUS представили игровой монитор VZ249HEКомпания ASUS объявила, что начнет выпуск 23,8-дюймового Full HD игрового монитора VZ249HEG1R оснащенный ...
ADATA представила компактный SSD-накопит...
ADATA представила компактный SSD-накопитADATA IM2P3014 M.2 2242 - новый твердотельный накопитель компании. Новинка оснащена флеш-памятью 3D TLC и...
Microsoft представила аналог MacBook Air...
Microsoft представила аналог MacBook AirMicrosoft представил самый легкий и доступный ноутбук серии Surface. ...
Гарнитура Quest 2 получила поддержку игр...
Гарнитура Quest 2 получила поддержку игрКомпания Oculus выпустила первое большое обновление для автономной гарнитуры виртуальной реальности Quest...
Смартфон Vivo S7e 5G теперь доступен для...
Смартфон Vivo S7e 5G теперь доступен дляРанее в этом году Vivo выпустила новый смартфон из серии S-серии - Vivo S7. Теперь же компания анонсирова...
Deepcool AS500 стоит разумных денег...
Deepcool AS500 стоит разумных денегДовольно часто от пользователей можно услышать мысль о том, что хорошая система охлаждения для процессора...
Новый Mac mini на процессоре M1 оценен в...
Новый Mac mini на процессоре M1 оценен вКомпания Apple представила новый настольный ПК Mac mini, который построен на фирменном процессоре Apple M...
Surface Duo получает важное обновление...
Surface Duo получает важное обновлениеMicrosoft выпускает обновление для Surface Duo, которое весит 137 МБ. Обновление включает в себя исправле...
Представлена плата ASRock J4125-ITX с чи...
Представлена плата ASRock J4125-ITX с чиКомпания ASRock пополнила ассортимент материнских плат формата Mini-ITX моделью J4125-ITX, которая подойд...
Компактная камера Sony ZV-1 получила бел...
Компактная камера Sony ZV-1 получила белКомпания Sony выпустила новую версию своей компактной камеры ZV-1, которая получила белую версию. Напомни...
Подбираем чехол для Amazon Kindle 8...
Подбираем чехол для Amazon Kindle 8После длительного использования своей электронной читалки пользователь может обнаружить, что устройство д...
Обзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работыОбзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работы
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2
Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкойОбзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкой
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor