Флагман Xiaomi Mi 11 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi с модельным номером M2012K11C. Тестируемый аппарат построен на платформе с кодовым наименованием haydn, который есть не что иное как топовый процессор Snapdragon 875. Его официальная презентация состоится 1 декабря, а первыми смартфонами на его основе станут Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S20.

В исходном коде страницы тестирования были обнаружены упоминания ядер с частотой 1,8 ГГц (вероятно, четыре ядра Cortex-A55), 2,42 ГГц (три ядра Cortex-A78) и 2,84 ГГц (одно ядро Cortex-X1), а также графики Adreno 660. Также сообщается об операционной системы Android 11 и 6 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 1105 баллов в одноядерном испытании и 3512 баллов в многоядерном тестировании.