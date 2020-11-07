Флагман Xiaomi Mi 11 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi с модельным номером M2012K11C. Тестируемый аппарат построен на платформе с кодовым наименованием haydn, который есть не что иное как топовый процессор Snapdragon 875. Его официальная презентация состоится 1 декабря, а первыми смартфонами на его основе станут Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S20.

В исходном коде страницы тестирования были обнаружены упоминания ядер с частотой 1,8 ГГц (вероятно, четыре ядра Cortex-A55), 2,42 ГГц (три ядра Cortex-A78) и 2,84 ГГц (одно ядро Cortex-X1), а также графики Adreno 660. Также сообщается об операционной системы Android 11 и 6 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 1105 баллов в одноядерном испытании и 3512 баллов в многоядерном тестировании.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
Обзоры:
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Новости:
iPhone 12 понравился журналистам

Появились первые обзоры на смартфон iPhone 12 от крупных изданий. Оказалось, что устройство может и не по...
Huawei представила новый телефон под названием Huawei Y7a

Huawei представила новый телефон под названием Huawei Y7a. ...
Китайцы раскрыли дизайн Samsung Galaxy W21

Китайский регулятор TENAA опубликовал изображения складного смартфона Samsung Galaxy W21, который еще не ...
Обзор DiRT 5. Аркадный гоночный симуляторОбзор DiRT 5. Аркадный гоночный симулятор
Обзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для тестаОбзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для теста
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игрыОбзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры
G.Skill выпускает набор полупрозрачных к...
G.Skill выпускает набор полупрозрачных кG.Skill с радостью объявляет о выпуске обновленного набора кейкапов Crystal Crown, который имеет двухслой...
ELEPHONE Elepods X выглядит как AirPods ...
ELEPHONE Elepods X выглядит как AirPods Компания ELEPHONE недавно выпустила беспроводные наушники Elepods X с режимом активного шумоподавления. ...
Samsung Galaxy Z Fold 2 покажут на следу...
Samsung Galaxy Z Fold 2 покажут на следуКомпания Samsung на следующем мероприятии Samsung Unpacked Part 2, который состоится 1 сентября покажет с...
Тема ColorOS 11 OPPO следующего поколени...
Тема ColorOS 11 OPPO следующего поколениOPPO объявила о выпуске своей темы пользовательского интерфейса следующего поколения, официально совмести...
В Dragon Ball FighterZ добавляют нового ...
В Dragon Ball FighterZ добавляют нового Компания Bandai Namco подтвердила нового героя для Dragon Ball FighterZ. Напомним, что в третьем сезоне б...
Подтверждена дата выхода в продажу видео...
Подтверждена дата выхода в продажу видеоNVIDIA подтвердила дату выхода в продажу видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070. С точки зрения потребителя, ...
Почти все игры PlayStation 4 будут обрат...
Почти все игры PlayStation 4 будут обратНовая консоль от Sony, PlayStation 5, будет поддерживать почти все лучшие игры PlayStation 4 при запуске....
Cooler Master MasterLiquid AIO CLC с эфф...
Cooler Master MasterLiquid AIO CLC с эффКомпания Cooler Master известна своими продуктами для охлаждения компьютерной системы. Cooler Master обно...
Acer CB342CKC новый UWQHD монитор линейк...
Acer CB342CKC новый UWQHD монитор линейкКомпания Acer добавила в линейку OmegaLine новый монитор. Acer CB342CKC это 4K монитор с разрешением 3440...
Google официально закрывает Daydream VR ...
Google официально закрывает Daydream VR Google объявила, что прекратит продажу устройств Daydream View, но и не сообщила о закрытии этой функции ...
EK-Loop Vertical GPU Holder вертикальный...
EK-Loop Vertical GPU Holder вертикальныйEK выпустила вертикальный держатель видеокарты. EK-Loop Vertical GPU Holder продемонстрирует вашу видеока...
Бета-версия watchOS 7 стала доступной пу...
Бета-версия watchOS 7 стала доступной пуБета-версия watchOS 7 присоединилась к публичным бета- версиям iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14. ...
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
Обзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлейОбзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлей
Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофонаОбзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor