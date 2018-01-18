Флагман Xiaomi Mi 7 показался на рендере

Один из пользователей китайской социальной сети Weibo поделился рендером флагманского смартфона Xiaomi Mi 7, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, аппарат получит стеклянную заднюю панель, что может говорить о поддержке беспроводной зарядки. Вынесенный на заднюю панель сканер отпечатков пальцев намекает на безрамочный дизайн, что кажется логичным для флагмана 2018 года.

Также отметим двойную основную камеру с двойной светодиодной вспышкой. Что до характеристик, то смартфону прочат 6,01-дюймовый дисплей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Ориентировочная цена Xiaomi Mi 7 составляет 450 долларов, а его официального анонса стоит ждать на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.