Флагман Xiaomi Mi 9 станет первым смартфоном на процессоре Snapdragon 8150

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что флагман Xiaomi Mi 9 станет первым смартфоном на еще не представленном чипсете Snapdragon 8150, который будет выполнен по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Если это правда, то смартфон должен выйти раньше Samsung Galaxy S10, который получит Snapdragon 8150 и Exynos 9820 в зависимости от региона. Его выход ожидается в конце февраля на выставке MWC 2019. Что до Xiaomi Mi 8, то ему также прочат тройную камеру (включая 48 датчик изображения Sony IMX586), встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, поддержку беспроводной зарядки и защиту от воды.