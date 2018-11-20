Флагман Xiaomi Mi 9 вновь оказался в центре внимания

Сетевые источники раздобыли новые подробности и рендеры флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, официальный анонс которого ожидается в первой половине 2019 года. Судя по новым изображениям, аппарат получит двойную основную камеру и каплевидный вырез на передней панели. Если верить источнику, дисплей Xiaomi Mi 9 будет занимать большую площадь передней панели, нежели у Xiaomi Mi 8. Также сообщается о поддержке 5G, топовом процессоре Snapdragon 8150, 10 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти в старшей версии, быстрой зарядке Quick Charge 5.0 и беспроводной зарядке мощностью 12 Вт, разъеме USB-C второго поколения и защите от пыли и влаги по стандарту IP68.