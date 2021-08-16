Флагман Xiaomi Mi Mix 4 раскупили за минуту

Сегодня компания Xiaomi выпустила в продажу смартфон Mi Mix 4 и планшеты Mi Pad 5, которые были представлены несколько дней назад. Как и ожидалось, спрос сильно превысил предложение. Например, Mi Mix 4 был раскуплен за минуту. Сообщается, что Xiaomi заработала на первой партии 46,3 миллиона долларов, что составляет как минимум 47 000 устройств. При этом, на одном только JD.com было принято полмиллиона предварительных заявок на покупку нового флагмана. Что до Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, то их было продано 200 000 экземпляров за пять минут. Напомним, что Xiaomi Mix 4 оценен в Китае от 770 долларов, а планшеты – от 310 и от 385 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
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