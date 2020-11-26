Флагман Xiaomi Mi Mix 5 получит подэкранную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о топовом смартфоне Xiaomi Mi Mix 5, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат безрамочный дисплей с разрешением 2K и кадровой частотой 120 Гц, тыльную квадрокамеру с датчиками изображения разрешением 108 Мп, 24 Мп, 12 Мп и 100-кратным цифровым зумом, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 875, 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти в базовой версии, поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядок, а также керамическую заднюю панель. Цена базовой версии должна составить около 1200 долларов.