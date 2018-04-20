Флагман Xiaomi Mi7 представят в третьем квартале 2018 года

Как известно, iPhone X с его системой камер TrueDepth, стал первым смартфоном, создающим трехмерную модель лиц пользователей для идентификации. Как сообщают сетевые инсайдеры, первым смартфоном на операционной системе Android, поддерживающий трехмерное сканирование лиц, станет флагманский Xiaomi Mi 7. По словам источника, дебют устройство задержится до третьего квартала этого года, хотя изначально анонса ждали в первой половине. Предполагается, что смартфон получит топовый процессор Snapdragon 845.