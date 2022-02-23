Флагман ZTE Axon 40 показали на фото

В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии и подробные характеристики смартфона ZTE Axon 40, который еще не был представлен официально. Итак, флагман получит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, селфи-камеру разрешением 44 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп, топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, 6, 8, 12 или 16 ГБ оперативной и 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной 66-Вт зарядки, предустановленную ОС Android 12, а также корпус с размерами 163,37:75,88:8,56 мм и массой 200 граммов.