Флагман ZTE Axon 9 Pro получил АКБ на 4000 мАч

Китайская компания ZTE представила смартфон Axon 9 Pro, который стал ее первым флагманом после снятия санкций США. Новинку оснастили топовым процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей, двойной основной камерой с модулями на 12 Мп (диафрагма объектива F/1.75) и 20 Мп (сверхширокоугольный объектив), фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды (IP68), поддержкой Bluetooth 5.0, NFC, стереодинамики и ОС Android 8.1 с фирменной оболочкой ZTE. При этом 3,5 мм аудиоразъема в смартфоне нет. Габариты устройства равны 156,5:74,5:7,9 мм. Цена Axon 9 Pro в Европе составит 650 евро.