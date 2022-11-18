Флагман iQOO 11 оснастят 144-Гц экраном

Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о смартфоне iQOO 11, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового дисплея OLED Samsung E6 с частотой обновления изображения 144 Гц, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 120 Вт, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (макро), предустановленной операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой OriginOS 3.0, размеров 164,8:77:8,5 мм и массы 205 граммов. Дата официальной презентации iQOO 11 пока не раскрывается, но совершенно точно он станет одним из первых смартфонов на базе представленной на днях однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

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