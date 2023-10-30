Флагман iQOO 12 показали на пресс-рендерах

Бренд iQOO опубликовал официальные изображения флагманского смартфона iQOO 12, официальный релиз которого запланирован на 7 ноября. Отметим крупный блок тыльной камеры с тремя модулями, металлический каркас корпуса, а также белую, черную и красную расцветки.

Ранее информатор Аблишек Ядов раскрыл параметры старшей модели iQOO 12 Pro. Смартфон оснастят 6,78-дюймовым дисплеем Samsung E7 AMOLED с разрешением 2K, пиковой яркостью 2700 нит, ШИМ-затемнением 1440 Гц и частотой обновления 144 Гц, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750, оперативной памятью LPDDR5x, флеш-памяти UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик OV50H с OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (сенсор OV64B и 3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 16 Мп, защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модулем NFC, двойными стереодинамиками, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и ОС Android 14 «из коробки».