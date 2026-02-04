Флагман iQOO 15 Ultra оценили в 820 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 15 Ultra, которая основана на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Новинку также оснастили 6,85-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 3168:1440 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью до 8000 нит, ШИМ-диммированием с частотой 2160 Гц и DC Dimming, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra Pro, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, системой охлаждения Ice Dome с вентилятором, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и OIS), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом толщиной 8,7 мм и массой 227 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, батареей ёмкостью 7400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, коаксиальными симметричными двойными динамиками и игровыми кнопками с частотой опроса 600 Гц. Цена базовой конфигурации на 16/256 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 820 долларов.