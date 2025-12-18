Представлена международная версия Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro+, представленный несколько месяцев назад в Китае, сегодня официально вышел на международный рынок. При этом глобальная версия смартфона получила не все характеристики, которые были у китайской модели. Для начала, китайский Redmi Note 15 Pro+ оснащался основной камерой на 50 Мп, тогда как международный вариант получил 200-мегапиксельную основную камеру HPE с внутрикадровым зумом 2x и 4x. Кроме того, основную камеру в международной версии дополняет сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, как и у китайской модели, однако от телевика на 50 Мп здесь отказались.

Ещё одно важное различие кроется в аккумуляторе. Китайский Redmi Note 15 Pro+ оснащался батареей на 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт, тогда как международная версия получила кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой зарядки на 100 Вт. Также заявлена обратная проводная зарядка мощностью 22,5 Вт. При этом, несмотря на меньшую батарею, международный Redmi Note 15 Pro+ оказался толще китайской версии. Диагональ AMOLED-экрана международного Redmi Note 15 Pro+ составляет 6,83 дюйма, частота обновления равна 120 Гц, а пиковая яркость достигает 3200 нит — все эти параметры совпадают с китайской версией. Отличие заключается в разрешении — 2772х1280 пикселей у международной модели против 2772х1220 пикселей у китайской. Кроме того, Xiaomi использовала для защиты дисплея международной версии стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, тогда как китайский вариант получил защиту Dragon Crystal Glass.
